Минобороны России сочло провокацией сообщения о «перегруппировке» войск у Днепра

Минобороны России назвало провокацией рассылку фейкового сообщения о «перегруппировке» российских войск у Днепра.

«Рассылка ложного сообщения о «перегруппировке» войск в районе Днепра якобы от имени пресс-центра Минобороны России является провокацией», – информирует РБК со ссылкой на военное ведомство.

Ранее агентства ТАСС и РИА Новости сообщили, что командование воюющей в Херсонской области группировки российских войск «Днепр» приняло решение о передислокации сил к востоку от реки Днепр на более выгодные позиции. Через 15 минут сообщения были аннулированы как выпущенные ошибочно.

«Мы приносим извинения своим подписчикам и читателям», – сообщается в телеграм-канале ТАСС.

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков, комментируя новости о «перегруппировке» войск на Херсонском направлении и их аннуляцию, заявил, что ситуацию могут комментировать только военные.

«Мы не комментируем сам ход и положение дел непосредственно на поле боя в ходе специальной военной операции. Это все-таки прерогатива специалистов, профессионалов, то есть наших военных. И в данном случае тоже считаем, что ситуацию могут и должны комментировать только наши военные», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, есть ли в Кремле информация о произошедшем и как сейчас оценивается ситуация на левом берегу Днепра.

Москва, Наталья Петрова

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