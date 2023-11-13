Энергоблок Курской АЭС был отключен от сети автоматикой

Третий энергоблок Курской атомной электростанции был автоматически отключен от сети. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба АЭС.

«Нарушений пределов условий безопасной эксплуатации не было. Разгрузка энергоблока выполнена в соответствии с требованиями технологического регламента и инструкций по эксплуатации», – говорится в сообщении.

В настоящее время в штатном режиме работают второй и четвертый энергоблоки. Энергоблок №1 находится в режиме работы без генерации.

Отмечается, что радиационный фон на атомной станции и прилегающей территории находится в норме, естественных фоновых природных значений превышено не было.

Стоит отметить, что Курская АЭС по мощности входит в число крупнейших атомных станций России. Ее доля в установленной мощности всех электростанций Черноземья (Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая и Тамбовская области) составляет более 50%.

Курск, Зоя Осколкова

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