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Понедельник, 13 ноября 2023, 14:34 мск

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Дрон ВСУ сбросил бомбу в Курской области, есть раненый

Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство в районе села Попово-Лежачи Глушковского района Курской области. В результате атаки ранен мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

По его словам, мужчина получил осколочные ранения и был доставлен в Глушковскую ЦРБ в состоянии средней степени тяжести. Медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.

Курск, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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