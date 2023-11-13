Дрон ВСУ сбросил бомбу в Курской области, есть раненый

Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство в районе села Попово-Лежачи Глушковского района Курской области. В результате атаки ранен мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

По его словам, мужчина получил осколочные ранения и был доставлен в Глушковскую ЦРБ в состоянии средней степени тяжести. Медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.

Курск, Наталья Петрова

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