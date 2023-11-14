Пятибалльное землетрясение произошло рядом с Петропавловском-Камчатским

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло утром 14 ноября рядом с Петропавловском-Камчатским. Об этом сообщил Камчатский филиал геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана в 85 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 32 км.

Подземные толчки ощущались в Петропавловске-Камчатском силой до четырех баллов, в Вилючинском округе и Елизовском районе – до трех баллов, уточнило пресс-служба краевого управления МЧС РФ.

Отмечается, что рабочие группы спасателей завершили обследование социально-значимых объектов после землетрясения.

«Видимых серьезных повреждений зданий нет. Объекты ЖКХ и энергетики работают в штатном режиме», – говорится в сообщении. Звонки в Единую дежурно-диспетчерскую службу и экстренные службы Камчатского края от граждан не поступали, добавили в ГУ МЧС по региону.

Меж тем местные паблики сообщили о появлении трещины в стене здания школы №11 в краевом центре после утреннего землетрясения.

Напомним, в минувшую пятницу, 10 ноября, землетрясение магнитудой 5,2 случилось у побережья Камчатки в акватории Берингова моря.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Петрова

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