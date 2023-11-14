Глава СКР поручил возбудить дело после избиения самарца судимым мигрантом

Полиция и следователи проверяют сообщения об избиении жителя Самары выходцем из ближнего зарубежья, который недавно освободился из мест лишения свободы. Председатель Следственного комитета поручил возбудить уголовное дело, сообщила пресс-служба ведомства.

12 ноября в соцсетях распространился ролик, снятый на камеру смартфона. В кадре мигрант избивает неизвестного молодого человека. Предварительно, подозреваемый недавно освободился из мест лишения свободы и находится в России незаконно. Полиция считает, что он сам опубликовал видео.

Никто из участников событий или очевидцев не обращался в полицию, сообщили в ГУ МВД по Самарской области. Полиция попросила свидетелей инцидента сообщить подробности в любое отделение МВД. Сейчас сотрудники устанавливают личность подозреваемого.

«Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство). Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах произошедшего. Результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК России», – пояснили в пресс-службе ведомства.

После сообщения в соцсети о том, что мигранты избили петербуржца и похитили его банковские карты и телефон, глава СКР поручил возбудить уголовное дело.

Москва, Наталья Рязанова

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