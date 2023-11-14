Петербурженка после звонка «сотрудника ЦБ» продала квартиру и отдала деньги вместе со другими накоплениями

Пожилая жительница Санкт-Петербурга продала квартиру, действуя по инструкции якобы представителя Банка России, и отдала деньги вместе с другими сбережениями аферистам. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на информированный источник.

Жертва мошенников накануне обратилась в полицию и рассказала, что в конце сентября ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Центрального банка России. Он убедил ее в срок до 10 ноября перевести ему 7 млн 350 тыс. рублей, чтобы якобы обеспечить безопасность денежных средств и квартиры. Женщина по рекомендации лже-сотрудника ЦБ продала недвижимость, и вырученные деньги вместе с другими накоплениями передала мошеннику.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права на жилое помещение).

Ранее Центробанк РФ предупредил о новой схеме мошенничества, в котором аферисты маскируются под руководителей региональных управлений и обманывают глав крупных компаний.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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