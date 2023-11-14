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Вторник, 14 ноября 2023, 11:26 мск

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Мошенники маскируются в мессенджерах под руководителей ЦБ для обмана топ-менеджеров

Банк России предупредил о новой схеме мошенничества. Аферисты создают аккаунты в мессенджерах, маскируясь под руководителей региональных управлений ЦБ, и обманывают глав крупных компаний.

Злоумышленники используют реальные данные руководителей, в результате страницы выглядят максимально достоверно. Затем якобы от лица сотрудников ЦБ РФ они связываются с руководителями или заместителями руководителей крупных компаний или государственных органов, пишет РИА «Новости».

В письмах мошенники просят помощь в поимке аферистов и предупреждают о скором звонке уполномоченного сотрудника из профильного министерства. «После этого злоумышленники звонят потенциальной жертве и под различными предлогами пытаются заполучить доступ к банковским данным или убеждают добровольно перевести деньги на подконтрольные мошенникам счета», – отмечается в сообщении.

Подобную схему преступники могут применять и для обмана обычных граждан, создавая поддельные аккаунты друзей в социальных сетях.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЦБ РФ

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