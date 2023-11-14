В ООН заявили о нарушении Украиной конвенции о запрете противопехотных мин

Украина неоднократно нарушила Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин. Такое заявление сделал член Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Марк Хизней на презентации доклада Landmine monitor 2023.

«Есть веские основания полагать, что Украина нарушила Оттавский договор 1997 года о запрещении противопехотных мин во время боев в Изюме в 2022 году», – отметил Хизней (цитата по РИА «Новости»).

Эксперт также указал, что у UNIDIR также есть свидетельства применения противопехотных мин в Донецке, где местные жители снимали, как подбирают эти мины или стреляют по ним.

Напомним, в начале октября жительница Донецка пострадала из-за взрыва противопехотной мины «Лепесток».

Заместитель постпреда России в Женеве Андрей Белоусов заявил в прошлом месяце, что украинская армия нарушает нормы международного гуманитарного права, в том числе Оттавскую конвенцию. По его словам, ВСУ целенаправленно минируют города и поселки Донбасса противопехотными минами «Лепесток» и делают это с применением кассетных боеприпасов, поставляемых США.

Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление, производство и передачу противопехотных мин.

Москва, Наталья Петрова

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