«Сожгла в печи»: жительницу Приморья подозревают в убийстве младенца

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве матерью новорожденного ребенка. По их версии, жительница поселка Оленевод в Приморье родила дома и избавилась от младенца.

Односельчане подозреваемой сообщили в полицию, что их беременная соседка уже не беременна, но младенец пропал. Следователи и сотрудник прокуратуры осмотрели дом подозреваемой, но не нашли никаких следов родов или ребенка.

«Предполагаемая мать пояснила, что у нее произошли преждевременные роды на пятом месяце беременности, в связи с чем она избавилась от плода», – рассказали в управлении СКР по региону. По данным прокуратуры, женщина не стояла на медицинском учете в связи с беременностью.

Женщина призналась, что сожгла младенца в печи, пишет РИА Новости со ссылкой на источник. По данным «Восток-Медиа», это не первые роды подозреваемой: у нее есть двое детей. Но она лишена родительских в отношении обоих, дети живут в детском доме в Хабаровске.

В подмосковной Балашихе нашли тело младенца в мусорном контейнере. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

Владивосток, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»