Тело младенца нашли в мусорном баке в Подмосковье

Тело младенца обнаружено в мусорном контейнере в подмосковной Балашихе. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

Страшная находка сделана накануне в микрорайоне 1 мая в Балашихе. Завернутого в плед мертвого мальчика нашел местный житель в мусорном контейнере около многоквартирного дома.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

«Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, назначены медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы, допрошены свидетели. По результатам судебно-медицинской экспертизы будет установлена причина смерти ребенка», – отметили в ведомстве.

В областной прокуратуре уточнили, что на теле новорожденного не имеется видимых признаков насильственной смерти.

Балашихинская городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела.

Москва, Наталья Петрова

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