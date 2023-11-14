В Адыгее нашли тело пассажирки из утонувшего автомобиля

Спасатели нашли тело 34-летней женщины, пропавшей после падения автомобиля в реку Белую в Адыгее. Поиски 10-летнего мальчика продолжаются, рассказали в ГУ МЧС республики.

«Поиски проводятся вдоль прибрежной линии, а также по акватории реки Белой по течению. Работают все экстренные службы, участвуют 28 человек, восемь единиц техники, два плавсредства», – пояснили в пресс-службе министерства.

Маму мальчика нашли погибшей ранее днем. Спасатели сумели поднять из воды затонувшую машину, но тела пропавшего ребенка внутри не оказалось.

Следственный комитет проводит доследственную проверку обстоятельств аварии на признаки нарушения ПДД, повлекшего гибель людей (ст. 264 УК РФ).

Напомним, в ночь на 14 ноября водитель «Шевроле Нива» не справился с управлением, и машина упала в реку в окрестностях города Майкоп. Автомобиль стал быстро заполняться водой, но водитель и двое детей сумели выбраться и выйти на берег. В салоне оставалась женщина и еще один ребенок.

Майкоп, Наталья Рязанова

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