СКР расследует хищение 127 млн рублей при строительстве больницы в Архангельске

Бывший чиновник и два бизнесмена стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве при строительстве городской больницы. Ущерб бюджету оценен в 127 млн рублей, рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

По версии следствия, в 2020 был заключен контракт на строительство корпуса больницы на общую сумму более 2,5 млрд рублей. Деньги выделили в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Чиновник контролирующей организации и два бизнесмена договорились завысить расходы и подписали несколько дополнительных соглашений. Так они получили из бюджета не обоснованные работами 127 млн рублей.

Преступление обнаружено сотрудниками ФСБ, которые провели несколько мероприятий вместе с коллегами из СКР. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ об особо крупном мошенничестве группой лиц по предварительному сговору.

Подозреваемых вычислили и задержали, готовятся документы об их аресте.

Бывший глава МБУ «Геоцентр Челябинска» задержан по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, в конце 2022 года он закупил стройматериалы на восемь миллионов рублей, но стоимость материалов оказалась завышена вдвое.

Москва, Наталья Рязанова

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