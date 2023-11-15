СМИ: военные окружили больницу Аль-Шифа танками и допрашивают людей

Израильские военные продолжают операцию в больнице Аль-Шифа в секторе Газа. Учреждение окружили танками, а молодежь выводят во двор на допрос, передает телеканал Al Jazeera.

Сотрудник телеканала сообщил с территории больницы, что двор заняли танки, а военные ворвались во все отделения, включая родильное. Они проводят обыски, осматривая все помещения и в процессе взрывают подозрительные места. Военные взорвали склад лекарств и медоборудования, уничтожили передающее оборудование, лишив больницу связи с внешним миром. Армия продолжает искать боевиков движения ХАМАС и скрытую инфраструктуру.

Людей внутри, включая медиков, подвергли «жесткому допросу». Израильтяне изолировали некоторые помещения и проводят там допросы. Около 30 молодых мужчин вывели во двор, завязали глаза и заставили стоять под дулами танков.

Представитель Минздрава Палестины заявил, что пациентов нужно срочно эвакуировать из Аль-Шифы ради их безопасности. Но там находятся 36 пациентов, которых нельзя просто вывести на улицу. Это недоношенные дети, подключенные к системам жизнеобеспечения, и люди на ИВЛ. Минздрав попросил помощи в эвакуации пациентов и медиков.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус «глубоко обеспокоен» сообщениями о военном вторжении в больницу Аль-Шифа. «Мы снова потеряли связь с медицинским персоналом больницы. Мы очень беспокоимся за их безопасность и безопасность их пациентов», – написал чиновник в блоге.

Международный комитет Красного Креста также встревожен событиями в Аль-Шифе. «Мы крайне обеспокоены последствиями для больных и раненых, медицинского персонала и гражданских лиц. Необходимо принять все меры, чтобы избежать каких-либо последствий для них», – говорится в заявлении МККК.

Москва, Наталья Рязанова

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