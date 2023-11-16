Два дрона ВСУ сбиты в Брянской области и три перехвачены возле Крыма

Минобороны России сообщило о сбитии пяти украинских беспилотников над Брянской областью и над акваторией Черного моря близ побережья Крыма.

По данным ведомства, попытки атак дронами по объектам на территории России были пресечены в ночь на четверг, 16 ноября.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области и еще три БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря около побережья Республики Крым», – сказано в сообщении Минобороны.

Москва, Наталья Петрова

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