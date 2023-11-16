Житель Хакассии семь лет эксплуатировал рабов на своей ферме

Жителя Хакасии подозревают в использование рабского труда. Мужчина семь лет держал на ферме трех человек, заставляя их работать, и избивал за непослушание. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

По данным следователей, житель Усть-Абаканского района в 2016 году подыскал двух мужчин и женщину, ведущих асоциальный образ жизни, для выполнения различных работ на территории его хозяйства. Он обещал предоставить работникам жилье и платить зарплату, но в результате люди оказались в рабстве.

«Подозреваемый отбирал у потерпевших личные документы, заставлял ежедневно работать на ферме по 16 часов в сутки, а в качестве наказания за непослушание избивал и закрывал в погребе», – говорится в сообщении.

Работники пытались сбежать, но безуспешно. Так как ферма находилась далеко от населенных пунктов, подозреваемый возвращал мужчин и женщину обратно.

Уголовное дело возбуждено по п.п. «а», «г», «д» ч. 2 ст. 127.2 УК РФ (использование рабского труда в отношении двух или более лиц, с применением шантажа, насилия или с угрозой его применения, с изъятием, сокрытием документов, удостоверяющих личность потерпевших). Подозреваемый задержан. Расследование продолжается.

Абакан, Зоя Осколкова

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