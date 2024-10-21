В Ростовской области 18 человек находились в рабстве у цыган

В Ростовской области выявили использование рабского труда на ферме. По предварительной информации, работников заманили обещанием хорошей оплаты, а по факту они работали за еду.

Как сообщает телеграм-канал Don Mash, на ферме без платы трудились 18 человек. Они согласились на сезонную работу, но в результате попали в рабство.

В правоохранительные органы обратился один из узников. Он недавно прибыл на ферму, ему удалось спрятать мобильный телефон и связаться с полицией. Отмечается, что руководил рабами цыган по прозвищу Батя.

В настоящее время пять человек уже написали заявления на хозяев фермы.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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