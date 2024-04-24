В Ставропольском крае раскрыли банду рабовладельцев

В Ставропольском крае раскрыли преступную группу, которая торговала людьми. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Лидер группировки объединил членов четырех банд, которые действовали на территории Труновского, Шпаковского и Изобильненского округов Невинномысска. Преступники приглашали на работу россиян и иностранных граждан, а затем забирали у них документы и продавали в рабство.

«Ранее в отношении всех фигурантов в зависимости от роли и степени участия было возбуждено 12 уголовных дел по ст. 127.1, ч. 3 ст. 30, ст. 127.1, ст. 162, ст. 322.1 УК РФ, которые соединены в одно производство», – сообщили в полиции.

В настоящее время четверо подозреваемых арестованы, еще пятеро находятся под домашним арестом. Расследование продолжается.

Ставрополь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube