Рабство процветает в южных регионах России

Сотни тысяч человек в России находятся в рабстве. В основном принудительный труд используют в южных регионах страны. Об этом сообщила координатор спасательных операций борющегося с рабством движения «Альтернатива» Арина Файрушина.

По ее словам, есть сексуальное, нищенское и трудовое рабство. Чаще всего заявки на помощь приходят именно по последнему, передает РИА «Новости».

«В этом году число освобожденных нами перевалило за три тысячи. Но цифра очень условная, статистику мы не ведем, – говорит общественница. – Рабство процветает в Южном регионе – Ростовская область, Адыгея, Ставропольский и Краснодарский край».

В районах с теплым климатом есть возможность использовать рабов почти круглогодично. Кроме того, в этих регионах много малонаселенных пунктов.

В трудовое рабство чаще всего попадают мужчины средних лет, которые не могут устроиться на работу, например, из-за тюремного прошлого, алкогольной зависимости, инвалидности или маленькой пенсии. Также в зоне риска – приезжие из глубинки.

Несмотря на столь большое число освобожденных из рабства россиян, с начала 2024 года вынесено лишь три приговора об использовании подневольного труда, а в 2023 году – ни одного. По словам общественников, расследовать такие дела очень трудно, рабовладельцы уверяют, что работники к ним приходят добровольно, некоторые даже берут с них расписки. Доказательств же похищения и запугивания обычно просто нет.

Несмотря на это, в последние годы дела об использовании рабского труда возбуждают и расследуют все охотнее. Долгое время статью 127.2 УК практически не использовали, а такие дела рассматривали по смежным статьям – «похищение человека», «незаконное лишение свободы».

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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