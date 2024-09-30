СКР проверит сообщения об удерживании под Тулой участника СВО

Следственный комитет начал проверку сообщений о незаконном лишении свободы около 10 человек в Тульской области. Среди пострадавших находился бывший участник СВО, сообщила пресс-служба управления СКР по региону.

Подовом для проверки стали сообщения в соцсетях, что цыгане незаконно удерживали не менее 10 человек на ферме в Белевском районе.

«Среди указанных людей находился бывший участник СВО. Проводится комплекс проверочных мероприятий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении.

В соцсетях распространилось сообщение, что волонтеры вместе с полицией освободили 10 человек, которых заставляли работать на ферме. У всех забрали паспорта, за попутки сопротивляться избивали, а при попытке бегства ловили и возвращали в бараки.

В Ставропольском крае раскрыли банду, торговавшую людьми. Подозреваемые приглашали на работу россиян и иностранных граждан, а затем забирали у них документы и продавали в рабство.

Тула, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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