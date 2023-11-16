В Иркутске бездомные собаки напали на 8-летнюю девочку

В Свердловском районе Иркутска стая бездомным собак напала на восьмилетнюю девочку. У школьницы прокушена рука. Об этом сообщает телеграм-канал «Иркутск №1», ссылаясь на очевидцев.

Псы набросились на ребенка во дворах жилых домов по бульвару Рябикова. По данным очевидцев, собак подкармливает местная жительница, женщина носит животным еду утром и вечером.

Следователи начали доследственную проверку по факту нападения собак на девочку. Инцидент произошел 15 ноября. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Проверка ведется по статье о халатности. Следователи изъяли необходимую документацию, опрашиваются должностные лица администрации, ответственные за организацию отлова и содержания безнадзорных животных.

Это уже второе нападение собак на детей в Иркутске за последние сутки. Ранее сообщалось, что бродячие псы напали на 16-летнюю школьницу в поселке Кирова. Девочке была оказана медицинская помощь.

Иркутск, Наталья Петрова

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