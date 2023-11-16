ФСБ закрыла в Волгограде курируемые Киевом нарколаборатории

Сотрудники ФСБ нашли в Волгограде и области три подпольные лаборатории по производству наркотиков. Организаторы нелегального производства работали по указаниям кураторов с Украины.

«Под контролем и при координации кураторов с Украины семь граждан РФ организовали работу лабораторий по синтезу наркотических средств для дальнейшего бесконтактного сбыта через «тайники-закладки», – пояснили в УФСБ России по Волгоградской области.

Во время обысков силовики изъяли около 50 кг готовых к сбыту наркотиков, более 12 кг сырья, три тысячи литров химических реактивов и оборудование. Также найдены и изъяты более 2,46 млн рублей, полученные от кураторов.

Подозреваемых задержали. Возбуждены уголовные дела о незаконных изготовлении и сбыте наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 и ч. 2 ст. 228.4 УК РФ), пишет ТАСС.

Летом в подмосковной Шатуре ФСБ ликвидировала подпольную нарколабораторию, производившую синтетические вещества. Подпольное производство курировалось с территории Украины.

Волгоград, Наталья Рязанова

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