В Подмосковье накрыли нарколабораторию, которой управляли из Украины

Сотрудники ФСБ ликвидировали в подмосковной Шатуре подпольную лабораторию по производству особо крупных партий синтетических наркотиков, работу которой контролировали с территории Украины. Об этом информирует центр общественных связей российской спецслужбы.

«Сотрудниками ФСБ России получена информация о том, что с использованием сети Интернет на территории Московской области организован бесконтактный сбыт особо крупных партий наркотических средств синтетического происхождения в интересах интернет-магазина, администрируемого гражданами Украины», – говорится в сообщении.

Силовики установили, что производство наркотиков и их распространение организовали уроженцы Украины. «В результате задержания участников преступной группы с поличным деятельность подпольного производства пресечена», – заявили в ЦОС.

В ходе обысков сотрудники спецслужбы обнаружили и изъяли не менее 57 килограммов N-метилэфедрона (a-PVP, производное наркотического средства), четыре тонны наркосодержащей жидкости, а также лабораторное оборудование и различные химические вещества.

По факту производства наркотических средств в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения. Участники преступной группы арестованы.

В настоящее время ФСБ проверяет возможную причастность фигурантов к функционированию иных подпольных нарколабораторий.

Москва, Наталья Петрова

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