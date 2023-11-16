Основатель ресторанной сети «Тануки» объявлен в федеральный розыск

Ресторатор и основатель сетей «Тануки» и «Ёрш» Александр Орлов объявлен МВД в федеральный розыск по уголовной статье, следует из базы ведомства. По какой именно статье – не указывается.

По информации телеграм-канала SHOT, ресторатора объявили в розыск по статье «Причинение особо крупного имущественного ущерба организованной группой» (п. а,б ч. 2 ст. 165 УК РФ).

Бизнесмен уехал из России в начале 2022 года. Вскоре он заявил о планах сосредоточиться на развитии своих зарубежных проектов. В августе прошлого года он продал доли в размере 33,3% в трех своих российских активах: «Тануки», «Тануки-Краснодар» и «Тануки-Н.Новгород», пишет «Коммерсантъ».

До этого Орлов продал инвесторам из ОАЭ московские рестораны Lou Lou, «Хорошая девочка» и др.

Сейчас ресторатор развивает зарубежные проекты, в том числе в Европе, США и на Ближнем Востоке.

Москва, Наталья Петрова

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