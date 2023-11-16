В Карелии три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи

Машина скорой помощи столкнулась с иномаркой и опрокинулась на перекрестке в центре Петрозаводска. Два человека получили небольшие травмы, один был госпитализирован, сообщили в МВД Карелии.
Авария произошла около 08:20 часов 16 ноября на перекрёстке улиц Ленина и Куйбышева. Бригада реаниматологов ехала на вызов, мигалки и сирена были включены. Но Nissan X-Trail все равно не пропустил скорую и врезался ей в бок. В результате реанимобиль опрокинулся на левый бок.
«65-летнему водителю иномарки медицинская помощь оказана на месте ДТП. Пассажирам скорой понадобилась помощь медиков. Одному помогли на месте аварии, вторая госпитализирована», – рассказали в полиции.
Следственный комитет начал доследственную проверку инцидента.
В Алтайском крае грузовик выскочил на встречную полосу и столкнулся с машиной скорой помощи. Водитель скорой и пациент погибли на месте, еще два человека пострадали.
Петрозаводск, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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