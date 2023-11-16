Причиной обрушения многоэтажного дома в Астрахани мог стать ремонт в одной из квартир

Следственное управление Следственного комитета России (СУ СКР) по Астраханской области в четверг, 16 ноября, заявило, что по предварительным данным причиной обрушения двух подъездов многоквартирного дома в Астрахани мог стать ремонт в одной из квартир.

В пресс-службе СУ СКР по Астраханской области сказали: «Вечером 16 ноября 2023 года на улице Вокзальной Ленинского района города Астрахани произошло обрушение 3-го и 4-го подъездов пятиэтажного дома. По предварительным данным, обрушение произошло при проведении в одной из квартир вышеуказанного дома неустановленными лицами строительно-ремонтных работ, в результате которых были повреждены несущие конструкции».

Астрахань, Иван Бабурин

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