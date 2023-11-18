В Астрахани ремонт привел к ЧП, Байден обозвал Си, мультяшного Зеленского запретили на телевидении США – большие итоги недели от РИА «Новый День»

Частичное обрушение дома в Астрахани и возвращение в Россию застрявших в секторе Газа граждан сделали уходящую неделю запоминающейся для россиян. Мировую общественность заметно взволновали войсковой штурм больницы в секторе Газа и новый скандал с Джо Байденом, едва не стоивший США отношений с КНР.

Возвращение недели – 288 эвакуированных из сектора Газа россиян переправили в Москву

Уже 288 граждан вернулись в Россию из сектора Газа по состоянию на 17 ноября. Сотрудники МЧС разместили 97 человек, в их числе 39 детей, в пунктах временного содержания, остальных забрали родственники. Всего у министерства 887 заявок от россиян и членов их семей на эвакуацию из анклава.

Руководство Газы продолжает выпускать иностранцев через КПП «Рафах», у которого дежурят российские спасатели, чтобы встретить попросивших помощи граждан РФ и СНГ.

ЧП недели – в Астрахани из-за кривого ремонта обрушились два подъезда в жилом доме

В Астрахани обрушились два подъезда в пятиэтажном жилом доме. В результате погибла пенсионерка, еще 213 человек, включая 37 детей, спасатели сумели вытащить из пострадавшего дома живыми. Была вероятность, что под завалами остались люди, но МЧС после проверки это опровергло.

СКР начал расследование и уже выяснил, что в одной из разрушенных квартир шел ремонт. Рабочие могли повредить несущие конструкции, что и привело к ЧП.

Решение недели – Конгресс США утвердил бюджет без помощи для Украины и Израиля

Обе палаты Конгресса США утвердили временный бюджет правительства, а президент подписал его. Документ не предусматривает выделение денег на помощь Украине и Израилю. Бюджет подписан 17 ноября, в день, когда работа правительства могла остановиться, если бы политические силы в руководстве не пришли к общему мнению.

Скандал недели – Байден пожал Си руку, а потом назвал его диктатором

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин встретились на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско. Американский лидер заявил, что принимать китайского коллегу стало «удовольствием и честью». Но спустя пару часов при общении с журналистами вновь назвал Си диктатором.

Пекин назвал безответственным высказывание Байдена, но заверил, что это не повредит отношениям двух стран.

Захват недели – ЦАХАЛ со стрельбой и взрывами захватили больницу Аль-Шифа

Израильские военные со стрельбой и взрывами ворвались в больницу Аль-Шифа в секторе Газа. Минздрав анклава настаивал, что в здании находятся только медики, их пациенты и мирные жители, спрятавшиеся от бомбежек. ЦАХАЛ в поисках боевиков ХАМАС и тайных тоннелей ранила несколько человек, взорвала склад лекарств, перекрыла связь больницы с внешним миром.

Палестинские власти призвали международные силы спасти пациентов и врачей. ООН и Красный Крест заявили, что возмущены действиями израильских военных.

Закрытие недели – Финляндия закрыла четыре КПП на границе с Россией

Финляндия решила закрыть четыре из девяти КПП на границе с Россией: Вартиус, Куусамо, Салла и Райя-Йосепи. Пока до 18 февраля 2024 года. В связи с этим решением перевозчик Lux Express с 18 ноября закрыл автобусный маршрут между Санкт-Петербургом и Хельсинки.

Финляндия заявила, что со стороны России прибывает слишком много нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока. Которым иностранные власти якобы «содействуют», чтобы дестабилизировать обстановку.

Бан недели – серию «Южного парка» забанили на этапе производства впервые за 30 лет. Она была про Зеленского

Мультсериал «Южный парк» впервые за 30 лет подвергся цензуре. Создатель и сценарист проекта Трей Паркер сообщил, что готовил серию про «черную дыру» – президента Украины Владимира Зеленского. Но руководство канала завернуло задумку еще на стадии производства.

Шутка недели – Украина объявила себя морской державой

Секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов заявил, что его страна станет «великой морской державой». Всего-то и нужно: вернуть выход к Черному и Азовскому морям, вернуть флот и наладить кораблестроение.

Пока киевский режим преуспел только в использовании морских беспилотников. Президент страны Владимир Зеленский преподнес это как огромное достижение, подчеркнув, что «именно на Черном море начал действовать украинский флот морских дронов».

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