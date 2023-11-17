Медведев отреагировал мемом на принятие бюджета США

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал мемом новость о том, бюджет США на следующий год не предусматривает расходы на помощь для Украины.

«Сегодня Байден подписал законопроект о финансировании правительства США без помощи Киеву», – написал Медведев в телеграм-канале.

Рядом с комментарием он разместил карикатурное изображение американского лидера и его украинского коллеги, протягивающего руки в просительном жесте.

«Как же так? Где деньги?» – гласит надпись над изображением украинского президента. «Ну, в следующем году, брат», – якобы отвечает ухмыляющийся второй персонаж.

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что прекращение помощи от союзников повлечет кризис для киевского режима. Он заявил, что Киев все равно не прекратит борьбу.

Москва, Наталья Рязанова

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