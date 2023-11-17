Байден подписал временный бюджет без денег для Украины и Израиля

Президент США Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании работы правительства без выделения средств на помощь Украине и Израилю. Об этом сообщается на сайте Белого дома. Это не допустило приостановку работы правительства, которая могла произойти 17 ноября.

Ранее документ одобрили сенат и палата представителей Конгресса США.

Автором законопроекта о двухэтапном финансировании правительства выступил спикер палаты представителей Майк Джонсон. Он представил документ 11 ноября.

Инициатива предполагает на первом этапе финансирование части правительственных программ и ведомств до 19 января 2024 года. Речь идет о регулярных ассигнованиях, касающихся сельского хозяйства, энергетики, водных ресурсов, военного строительства, транспорта, жилищного строительства и городского развития. Остальные программы будут обеспечены финансированием до 2 февраля.

Напомним, в октябре президент США Джон Байден запросил у Конгресса $106 млрд на безопасность, включающие помощь Украине в размере $61 млрд и $14 млрд для Израиля. В Белом доме хотели, чтобы этот вопрос рассматривался одним пакетом, но республиканцы выступили против. Палата представителей проголосовала за выделение помощи лишь Израилю. Сенат заблокировал эту инициативу, а Байден заявил, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Израилю. После этого Джонсон предложил проект временного бюджета без помощи обеим странам.

Вашингтон, Наталья Петрова

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