В США представили план предотвращения шатдауна без помощи Украине и Израилю

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) предложил двухэтапный законопроект о временном финансировании правительственных программ, который должен предотвратить приостановку работы правительства США. В проекте не предусмотрена помощь Украине и Израилю, пишет The Hill.

План спикера Палаты представителей предполагает финансирование части правительственных программ и ведомств до 19 января 2024 года. Речь идет о регулярных ассигнованиях, касающихся сельского хозяйства, энергетики, водных ресурсов, военного строительства, транспорта, жилищного строительства и городского развития.

Финансирование остальных программ предлагается продлить до 2 февраля.

При этом законопроект Джонсона не предусматривает выделение помощи Израилю и Украине. Автор инициативы в очередной раз заявил, что эти вопросы нужно рассматривать отдельно от законопроекта по финансированию федерального правительства, чтобы избежать шатдауна.

Как отмечает издание, предложение спикера в целом поддерживают консервативные республиканцы, однако оно вызвало скептицизм со стороны ряда других партийцев. Ранее на этой неделе член Палаты представителей Кен Калверт (республиканец от Калифорнии), председатель подкомитета по ассигнованиям Палаты представителей, заявил, что он не считает данную инициативу реалистичной и что Сенат, который контролируют демократы, не поддержит такой план.

В Белом доме сочли законопроект Джонсона несерьезным. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала предложение «рецептом для еще большего хаоса» среди республиканцев. По ее словам, представители Республиканской партии в Палате представителей теряют драгоценное время на несерьезное предложение, подвергнутое критике членами обеих партий.

Напомним, в конце сентября конгрессмены во избежание шатдауна утвердили временный бюджет, который финансирует правительство США до 17 ноября.

В октябре президент США Джон Байден запросил у Конгресса $106 млрд на помощь Израилю, Украине и укрепление границы с Мексикой. В Белом доме хотели, чтобы данный вопрос рассматривался одним пакетом, но республиканцы выступили против этого. Палата представителей проголосовала за выделение помощи лишь Израилю в размере $14 млрд. Сенат уже заблокировал эту инициативу, а Байден заявил, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Израилю.

Вашингтон, Наталья Петрова

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