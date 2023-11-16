Конгресс США утвердил временный бюджет без помощи Украине и Израилю

Сенат Конгресса США вслед за палатой представителей поддержал двухэтапный законопроект о временном финансировании правительства без выделения средств на помощь Украине и Израилю. Таким образом, конгрессмены не допустили остановку работы правительства, которая могла бы произойти после 17 ноября.

Инициативу одобрили 87 сенаторов, против проголосовали 11, передает CNN.

Теперь законопроект отправят на подпись президенту США Джо Байдену, который, как ожидается, подпишет его немедленно.

Автором документа выступил спикер палаты представителей Майк Джонсон. Он представил законопроект 11 ноября.

Инициатива предполагает на первом этапе финансирование части правительственных программ и ведомств до 19 января 2024 года. Речь идет о регулярных ассигнованиях, касающихся сельского хозяйства, энергетики, водных ресурсов, военного строительства, транспорта, жилищного строительства и городского развития. Остальные программы будут обеспечены финансированием до 2 февраля.

В палате представителей за этот законопроект двумя днями ранее проголосовали 336 конгрессменов, против выступили 95.

Напомним, в октябре президент США Джон Байден запросил у Конгресса $106 млрд на безопасность, включающие помощь Украине в размере $61 млрд и $14 млрд для Израиля. В Белом доме хотели, чтобы данный вопрос рассматривался одним пакетом, но республиканцы выступили против этого. Палата представителей проголосовала за выделение помощи лишь Израилю. Сенат заблокировал эту инициативу, а Байден заявил, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Израилю. После этого Джонсон предложил план двухэтапного финансировании правительства без помощи обеим странам.

Вашингтон, Наталья Петрова

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