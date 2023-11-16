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Четверг, 16 ноября 2023, 11:52 мск

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Пекин назвал безответственными слова Байдена о Си

МИД Китая назвал безответственным заявление президента США Джо Байдена в адрес председателя КНР Си Цзиньпина. Официальный представитель министерства Мао Нин добавила, что Пекин не позволит провокациям подорвать отношения между двумя странами.

«Это заявление крайне неверное и безответственное. Китай решительно выступает против политических манипуляций. Всегда найдутся люди с задней мыслью, которые пытаются спровоцировать подрыв китайско-американских отношений», – приводит слова дипломата ТАСС.

Мао Нин подчеркнула, что попытки разрушить отношения США и КНР «не увенчаются успехом».

Джо Байден и Си Цзиньпин провели двухчасовые переговоры на полях саммита АТЭС. Президент США заявил, что для него «удовольствие и честь» лично встретиться с китайским лидером. Пару часов спустя Байден назвал Си диктатором, отвечая на вопросы журналистов.

Пекин, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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