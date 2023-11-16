Джо Байден снова назвал Си Цзиньпина диктатором

Президент США Джо Байден назвал диктатором председателя КНР Си Цзиньпина спустя пару часов после встречи с ним на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, передает телеканал CNN.

«Ну послушайте, он им является. Он диктатор в том смысле, что является парнем, который руководит страной, опирающейся на форму правительства, полностью отличающуюся от нашей», – сказал Байден во время пресс-конференции.

Разговор с журналистами состоялся спустя три часа после личной встречи Байдена и Си, которую американский президент назвал «удовольствием и честью». Обе стороны оценили переговоры позитивно и по окончании пожали друг другу руки.

Глава Белого дома США уже называл Си Цзиньпина диктатором после инцидента с китайским аэростатом. Высказывание Байдена вызвало весьма гневную реакцию в Пекине.

Сан-Франциско, Наталья Рязанова

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