Байден заявил о недопустимости конфликта из-за соперничества между США и КНР

Президент США Джо Байден на встрече с главой КНР Си Цзиньпином в Сан-Франциско в среду, 15 ноября, заявил, что то соперничество между странами не должно привечти к конфликту и стать превалирующим трендом, на что лидер КНР ответил, что «КНР и США не имеют права поворачиваться друг к другу спиной», – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Байден сказал: «Мы должны убедиться, что соперничество не приведет к конфликту и что мы организовываем соперничество ответственно. Конкуренция Китая и Штатов не должна стать превалирующим трендом»

«Принимать главу Китая для меня удовольствие и честь. Мы не всегда сходимся в оценках, но наше общение открытое и честное. Как обычно, нет замены коммуникации лицом к лицу», – добавил лидер США.

В свою очередь Си Цзиньпин сказал: «КНР и США не имеют права поворачиваться друг к другу спиной. Возможный конфликт Китая и США повлек бы за собой невыносимые последствия для обеих сторон, а мир достаточно велик для процветания обеих стран».

Сан-Франциско, Иван Бабурин

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