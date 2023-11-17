В МЧС заявили об отсутствии людей под завалами обрушившегося дома в Астрахани

Под завалами частично обрушившегося пятиэтажного жилого дома в Астрахани людей нет. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

По информации ведомства, установлены все граждане, проживающих в обрушившихся подъездах, пропавших без вести нет.

Сейчас на месте обрушения идет разбор поврежденных строительных конструкций.

Ранее губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что разбор завалов планируется завершить до 14:00, после этого территорию огородят. Для жильцов пострадавших квартир открыты три пункта временного размещения на базе школ. По словам главы региона, всем пострадавшим будет оказана финансовая поддержка и предоставлено жилье из маневренного фонда.

Вечером 16 ноября в Астрахани обрушились два подъезда жилого дома на Привокзальной площади. Перед инцидентом местные жители заметили трещины в стене здания и позвонили в экстренные службы. Прибывшие на месте спасатели начали проводить эвакуацию жителей. По данным МЧС, всего из здания эвакуировано 213 человек, в том числе 37 детей. При обрушении части дома погибла 84-летняя женщина.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ, ст. 168 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, уничтожение имущества по неосторожности). По предварительным данным, причиной ЧП мог стать ремонт в одной из квартир.

Астрахань, Наталья Петрова

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