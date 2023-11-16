Финляндия на три месяца закроет четыре КПП на границе с Россией

Правительство Финляндии приняло решение закрыть четыре из девяти пограничных переходов на границе с Россией, сообщил Департамент правительственных коммуникаций.

Контрольно-пропускные пункты Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала будут закрыты с 18 ноября до 18 февраля 2024 года.

Решение было принято в четверг, 17 ноября, на заседании правительственного совета в связи со значительным ростом нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока, прибывающих со стороны России и запрашивающих убежище на границе.

«Мы действовали решительно и быстро, чтобы ситуация на восточной границе не ухудшилась. Поправки в Закон о пограничной охране были внесены в период последних выборов именно для таких ситуаций. Теперь эти инструменты были использованы», – заявил премьер-министр Петтери Орпо.

Финские власти утверждают, что имеются признаки того, что «власти иностранного государства или другие субъекты сыграли свою роль в содействии прибытию в Финляндию лиц, незаконно пересекших границу».

«Закрытие пограничных переходов на восточной границе позволит прекратить незаконный въезд в Финляндию. Правительство готово принять еще более решительные меры в случае необходимости», – подчеркнула министр внутренних дел Мари Рантанен.

В кабмине Финляндии отметили, что в период закрытия четырех КПП прием заявлений о международной защите и предоставлении убежища на сухопутной границе между Финляндией и Россией будет сосредоточен в пунктах пропуска Вартиус и Салла.

Накануне президент Финляндии Саули Ниинистё обвинил Россию в использовании мигрантов для дестабилизации обстановки. «Мы знаем, что пограничные органы России помогают недалеко от границы этим приезжим, – утверждает он. – Мигранты из третьих стран прилетают в Москву и затем там за деньги им помогают добраться до границы с Финляндией». Ниинистё заявил, что, по его мнению, Россия начала направлять просителей убежища к финским КПП в отместку за вступление Финляндии в НАТО и сотрудничество в сфере обороны с Вашингтоном, пишет The Guardian.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова назвала заявление Ниинистё «абсолютно беспочвенным». Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва сожалеет о решении Финляндии дистанцироваться от ранее хороших двусторонних отношений.

До этого глава МВД Финляндии Мари Рантанен объявила, что ее ведомство готовит предложение правительству об ограничении работы пунктов пропуска на границе с Россией вплоть до их закрытия. Она связало эту меру с неконтролируемым прибытием со стороны России беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран. Так, по данным финских властей, на прошлой неделе через КПП на границе с Россией прибыл 71 проситель убежища.

Ранее в ноябре Финляндия ввела запрет на въезд из России на велосипедах. Финская погранслужба объяснила это решение наплывом нелегальных иммигрантов. По их данным, нелегалы часто пользовались велосипедами для пересечения российско-финской границы.

Хельсинки, Наталья Петрова

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