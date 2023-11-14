Финляндия задумала закрыть КПП на границе с Россией

МВД Финляндии готовит предложение правительству об ограничении работы пунктов пропуска на границе с Россией вплоть до их закрытия. Об этом сообщила глава министерства внутренних дел страны Мари Рантанен.

По ее словам, такое решение может быть принято из-за неконтролируемого прибытия беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран. Так, по данным финских властей, на прошлой неделе через КПП на границе с Россией прибыл 71 проситель убежища, передает РИА «Новости».

Глава МВД отметила, что стороны обсуждали этот вопрос, однако «желаемого результата» это не принесло.

Рантанен пояснила, что действующее законодательство позволяет ограничить движение через КПП на границе с Россией.

Напомним, с 9 ноября финские пограничники на ряде КПП на юго-востоке страны – Ваалимаа, Нуйямаа и Иматра (пункты пропуска Торфяновка, Брусничное и Светогорск с российской стороны) – перестали пускать россиян на велосипедах. Позже стало известно, что с 15 ноября Финляндия введет запрет на въезд из России на велосипедах.

Финская погранслужба объяснила введение запрета наплывом нелегальных иммигрантов. По их данным, нелегалы часто пользовались велосипедами для пересечения российско-финской границы.

Хельсинки, Наталья Петрова

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