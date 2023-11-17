Самолет со 120 эвакуированными россиянами прибыл в Домодедово

Спецборт МЧС России доставил еще 120 россиян и членов их семей в аэропорт Домодедово. В оперативный штаб в Каире уже везут 12 граждан, покинувших сектор Газа через КПП «Рафах», рассказал руководитель пресс-службы МЧС РФ Роман Охотенко.

Прибывшим в Москву россиянам раздали теплую одежду и продукты. Их отвезут в пункт временного содержания, откуда часть эвакуированных поедет к родственникам. В ПВР сейчас находятся 97 человек, в их числе 39 детей. Граждане обеспечены горячим питанием, с ними работают психологи.

«Завтра с открытием КПП «Рафах» мы надеемся, что список вышедших россиян и членов их семей увеличится. У нас есть 887 заявок на эвакуацию от наших сограждан и членов их семей», – сказал Охотенко.

Оперативная группа МЧС продолжает работать в Каире и около КПП «Рафах». Из сектора Газа вышли еще 12 граждан РФ, которых везут в оперативный штаб российских спасателей в Каире. Всего из анклава эвакуированы 328 человек, из них 288 уже прибыли в Россию.

По данным МЧС, из Газы нужно эвакуировать еще около 400 россиян. В министерстве заявили, что отточили схему, оформление людей проходит быстро.

Москва, Наталья Рязанова

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