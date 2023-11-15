МЧС РФ: Из сектора Газа надо эвакуировать еще около 400 граждан России

Советник главы МЧС РФ Даниил Мартынов в среду, 15 ноября заявил, что эвакуировать из сектора Газы осталось около 400 россиян, – сообщает радио «Комсомольская правда».

Отвечая на вопрос о том, сколько еще людей осталось вывезти из Газы, в эфире радиостанции помощник главы МЧС сказал: «По последним данным в нашем списке есть наших соотечественников – 625, с учетом того, что более 200 россиян уже находятся в безопасности».

«Мы схему нашу отточили, что называется, до оптимальной. И мы готовы уже сегодня-завтра всех прямо забрать и успеть их и оформить, и подготовить для эвакуации. Но нам не дают всех, нам выдают небольшими порциями. С чем это связано? Опять же, это политика».

Следует отметить, что ранее в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Россию уже прибыло 168 человек, которые были эвакуированы из сектора Газа

«В настоящий момент приехало 168 человек, которые были эвакуированы из сектора Газа – это граждане России и члены их семей. Вышло на территорию Египта из Газы значительно больше. Пока мы не можем точно сказать эту цифру. 168 человек – это те, кто прилетели в Российскую Федерацию, но те, которые пересекли КПП, и которые находятся сейчас на территории Египта, их больше намного. Дальше в зависимости от развития ситуации мы будем вас об этом информировать», – сообщила Захарова.

Москва, Иван Бабурин

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