Иностранца в Приамурье поймали на финансировании террористов

Сотрудники ФСБ задержали проживающего в Приамурье иностранца за финансирование террористической организации. Ему может грозить до 15 лет тюрьмы.

«Сотрудниками УФСБ России по Амурской области установлен иностранный гражданин М., проживающий на территории Амурской области, который осуществил финансирование организации, признанной в РФ террористической», – цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Кому именно подозреваемый отправлял деньги, не уточняется.

Суд арестовал фигуранта на время расследования уголовного дела. По ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма) мужчине может грозить от 8 до 15 лет лишения свободы.

Сотрудники ФСБ и Росгвардии раскрыли террористическую ячейку в Крыму. Подозреваемые скрытно распространяли среди крымчан террористическую идеологию, вербовали в свои ряды крымских мусульман.

Благовещенск, Наталья Рязанова

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