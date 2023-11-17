Средства ПВО и РЭБ сбили украинские дроны над Смоленском

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил о перехвате украинских беспилотников в небе над Смоленском и в Смоленском районе.

«Сегодня утром силами ПВО и РЭБ ВС РФ в Заднепровском районе города Смоленска и на территории Смоленского района были уничтожены украинские беспилотники самолетного типа», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Анохин отметил, что, по предварительным данным, пострадавших нет. На местах происшествия работают оперативные службы.

В Минобороны России подтвердили информацию о сбитии и нейтрализации дронов ВСУ в Смоленской области. По данным ведомства, дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотника. Атака Киева по объектам на территории России была пресечена около восьми часов утра.

Смоленск, Наталья Петрова

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