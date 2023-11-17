российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 17 ноября 2023, 10:16 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Стрельба произошла на станции московского метро

Конфликт, переросший в стрельбу, произошел сегодня утром на станции московского метро «Рязанский проспект». В результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщил столичный дептранс.

Двое мужчин повздорили перед входом в западный вестибюль станции. Один из них выстрелил из ружья в потолок.

«В результате инцидента пострадавших нет, нарушитель был оперативно задержан пассажиром, полицией и службой безопасности метро», – сказано сообщении.

Отмечается, что конфликт, по предварительным данным, произошел на почве личной неприязни. Полиция начала расследование. Станция метро работает в штатном режиме.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия,