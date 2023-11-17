Стрельба произошла на станции московского метро

Конфликт, переросший в стрельбу, произошел сегодня утром на станции московского метро «Рязанский проспект». В результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщил столичный дептранс.

Двое мужчин повздорили перед входом в западный вестибюль станции. Один из них выстрелил из ружья в потолок.

«В результате инцидента пострадавших нет, нарушитель был оперативно задержан пассажиром, полицией и службой безопасности метро», – сказано сообщении.

Отмечается, что конфликт, по предварительным данным, произошел на почве личной неприязни. Полиция начала расследование. Станция метро работает в штатном режиме.

Москва, Наталья Петрова

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