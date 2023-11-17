В Чикаго поезд врезался в снегоуборщик: 38 человек пострадали

Поезд метро врезался в снегоуборщик, подметавший железнодорожные пути, около станции Ховард в Чикаго. В результате пострадали 38 человек, трое раненых в критическом состоянии, пишет Chicago Suntimes.

Авария произошла утром 16 ноября. Удар о тяжелую спецтехнику сильно повредил первый вагон состава: часть вагона расплющило и смяло. Движение на этой ветке на некоторые время приостановили, пока спасатели помогали пострадавшим. Из пострадавшего состава эвакуировали 31 пассажира и семь сотрудников метрополитена, которые не получили травм.

Медики оказали помощь на месте 15 пассажирам, которые отделались ушибами и шишками. 23 человек отвезли в больницу с серьезными травмами. Три человека находятся в критическом состоянии. Среди легко пострадавших четыре ребенка, самому младшему исполнилось два года.

Начато расследование, специалисты проверяют оборудование, которые должно было сработать при сближении двух составов.

В Индии 14 человек погибли и 50 пострадали при столкновении двух пассажирских поездов. Предварительно, к аварии привела ошибка машиниста.

Чикаго, Наталья Рязанова

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