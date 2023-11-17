Минюст РФ потребовал признать ЛГБТ-движение экстремистским и запретить его

Министерство юстиции России подало в суд иск о признании международного общественного движения ЛГБТ экстремистской организацией. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Минюст также попросил запретить деятельность движения на территории России.

«В деятельности ЛГБТ-движения, функционирующего на территории Российской Федерации, <…> выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни», – говорится в сообщении ведомства.

Административное исковое заявление подано в Верховный суд РФ. Судебное разбирательство назначено на 30 ноября.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»