ПВО сбила украинский беспилотник в Брянской области

Система противовоздушной обороны сбила украинский дрон над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Силами ПВО Министерства обороны России пресечена атака украинских террористов. Над Унечским районом сбит беспилотный летательный аппарат», – написал глава региона.

Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

В Минобороны подтвердили, что ночью в Брянской области была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с помощью БПЛА самолетного типа.

Брянск, Зоя Осколкова

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