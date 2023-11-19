Под Москвой сбили украинский беспилотник

Сегодня ночью в Московской области сбили беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщили в Минобороны РФ, попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа была пресечена в 01.00 мск.

«Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Богородского городского округа Московской области», – говорится в сообщении.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале, что разрушений и пострадавших в результате падения обломков предварительно нет. На месте работают экстренные службы.

Москва, Зоя Осколкова

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