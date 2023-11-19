В Кузбассе жертвами ураганного ветра стали два человека

В городе Новокузнецке Кемеровской области дерево упало на проезжавший мимо автомобиль. По последним данным, погибли два человека, еще двое пострадали. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в региональном управлении СКР, трагедия произошла около двух часов по местному времени. 58-летний мужчина и 60-летняя женщина погибли на месте. Еще два человека получили травмы, пострадавших госпитализировали.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц)», – отметили в ведомстве.

Кроме того, проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Сильным ветром вывеску сорвало с фасада торгового центра. Конструкция упала на женщину, пострадавшая была доставлена в больницу.

«В настоящее время следователями СК России проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, – сообщили в СКР. – По результатам проверки сложившейся ситуации будет дана надлежащая правовая оценка и принято процессуальное решение».

Как сообщалось ранее, в Сибири сегодня бушует ураган, порывы ветра достигают 35 м/с. Штормом сносит крыши домов, валит деревья и переворачивает машины. В зону непогоды попали Алтайский и Красноярский края, Кемеровская, Омская и Новосибирская области.

Кемерово, Зоя Осколкова

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