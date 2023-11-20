Около 300 населенных пунктов в регионах Сибири остаются без света после урагана

В пяти регионах Сибири – Красноярском крае, Хакасии, Омской, Новосибирской и Иркутской областях – около 300 населенных пунктов остаются без электроснабжения после урагана, который произошел в воскресенье, 19 ноября.

Так, в Красноярском крае, по состоянию на 08:00 местного времени (04:00 мск) подача электроэнергии нарушена в 161 населенном пункте, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС. В аварийно-восстановительных работах задействована 61 бригада – 174 человека и 63 единицы техники ПАО «Россети Сибири» и АО «Красноярская региональная энергетическая компания».

Отмечается, что в 10 муниципальных образованиях произошли срывы кровель. Упали три дерева, повреждено 12 автомобилей. Обошлось без пострадавших.

В МЧС предупредили, что сильный ветер с порывами до 25 мс сохранится в Красноярском крае в течение понедельника. По данным ведомства, вечером 19 ноября из-за штормового ветра в регионе было отключено от электроэнергии 212 населенных пунктов.

В Хакасии, по информации регионального главка МЧС, без света остаются 10 населенных пунктов в Боградском, Орджоникидзевском и Ширинском районах. Ураганом повреждены кровли девяти зданий в Черногорском, Алтайском, Аскизском и Ширинском районах.

В Омской области, по информации губернатора Виталия Хоценко, подача электроснабжения нарушена в почти 80 населенных пунктах, там продолжаются восстановительные работы. Из-за отключения электроэнергии в 17 районах области наблюдаются перебои со связью, уточнил глава региона.

В Новосибирской области, по данным регионального управления МЧС, без электроснабжения остались около 40 тыс. человек в 137 населенных пунктах в 16 районах региона, в том числе в городе Бердске. Также в шести районах области повреждены кровил 11 зданий, в том числе 7 социально значимых объектов, зафиксированы случаи падения деревьев. На утро понедельника под отключением остаются 383 абонента, уточнил министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов, передает «Интерфакс».

В Иркутской области ограничение электроснабжения сохраняется в 42 населенных пунктах в шести районах региона: Тайшетском, Чунском, Братском, Нижнеилимском, Нижнеудинском и Усть-Кутском. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства. В восстановительных работах задействованы 92 человека и 35 единиц техники. Накануне в Иркутской области более 44 тысяч человек остались без света из-за превентивного отключения из-за сильного ветра.

По данным Минэнерго России, по состоянию на утро 20 ноября в регионах Сибири от электроснабжения отключены порядка 61,4 тыс. человек.

На Сибирь накануне обрушился ураган, порывы ветра достигали 35 м/с. Штормом сносил крыши домов и деревья, переворачивал автомобили. В зону непогоды попали Алтайский и Красноярский края, Кемеровская, Омская, Новосибирская и Иркутская области. По последним данным, в Кемеровской области и Алтайском крае жертвами ураганного ветра стали четыре человека, в том числе в Кузбассе погибли трое.

Москва, Наталья Петрова

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