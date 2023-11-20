Под Тверью подросток насмерть отравился газом от дезодоранта

В Тверской области обнаружили тело 16-летнего подростка. Предположительно, юноша отравился, надышавшись парами дезодоранта.

Труп мальчика без следов насильственной смерти нашли в подъезде жилого дома в Конаково. Судя по всему, подросток купил дезодорант и вдохнул содержимое, а затем потерял сознание и умер.

Тело школьника отправили в морг на экспертизу. Правоохранители выясняют обстоятельства гибели. Отмечается, что подросток состоял на учете в ПДН и ранее был судим за кражу.

Тверь, Зоя Осколкова

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