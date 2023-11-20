СКР расследует смерть ребенка в детском саду Благовещенска

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти девочки в Благовещенске. Ребенка доставили в больницу из детского сада, но не смогли спасти.

По версии следствия, 16 ноября девочке стало плохо в детском саду, она потеряла сознание. Воспитатели вызвали скорую, ребенка отвезли в детскую городскую, а после в детскую областную больницу. Несмотря на усилия врачей 18 ноября девочка умерла, ей еще не исполнилось два года.

«Возбуждено уголовное дело по п.п. «б», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, для детей до шести лет, повлекшее по неосторожности смерть). Изучается медицинская документация, связанная с оказанием помощи пациентке, назначены судебные экспертизы», – рассказали в управлении Следственного комитета по Амурской области.

Дело возбуждено по поручению главы СКР Александра Бастрыкина.

Прокуратура проводит собственную проверку. Ведомство даст оценку действиям сотрудников детского сада и поликлиники, выдавшей справку, что ребенок здоров и может ходить в детский сад.

В Алтайском крае годовалому малышу стало плохо во время кормления. Прибывшие медики констатировали смерть. Возбуждено уголовное дело.

Благовещенск, Наталья Рязанова

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