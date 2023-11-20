Два сухогруза столкнулись на Волге

Два сухогруза столкнулись на Волге в Астраханской области. Одно судно получило повреждения, сообщили в ГУ МЧС по региону.

ЧП случилось около 08:22 по местному времени 20 ноября. Диспетчер Волгограда сообщил астраханским коллегам об аварии на воде в районе села Каменный Яр.

«В Черноярском районе произошло столкновение двух сухогрузов «Омский-103» (имеется повреждение судна выше ватерлинии) и сухогруза РТ 444. Судовой экипаж в медицинской помощи не нуждается», – говорится в сообщении.

По данным МЧС, сухогруз не получил пробоин и течи топлива не случилось. Оба судна остались на ходу.

Ранее в Мраморном море в Турции столкнулись два сухогруза с зерном. Первое судно под флагом Коморских островов шло из украинского порта Измаил в Валенсию, а второе под флагом Панамы – из порта Кавказ в израильский Ашдод.

Астрахань, Наталья Рязанова

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